Помогите решить Известны два расстояния:одно в километрах,другое-в футах(1 фут=0,305 м). Какое из расстояний меньше?
Информатика
Помогите решить Известны два расстояния:одно в километрах,другое-в футах(1 фут=0,305 м). Какое из расстояний меньше?
Ответ(ы):
Гость:
Ну вообще, меньше то, которое в футах, но это зависит от количества км и футов
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