Помогите решить. к первой кормушке прилетели х воробьев, ко второй 7,когда с первой улетели 2воробья, в обеих кормушках стало их поровну. Сколько воробьев прилетели к первой кормушке. Надо составить уравнение и решить

Математика
Помогите решить. к первой кормушке прилетели х воробьев, ко второй 7,когда с первой улетели 2воробья, в обеих кормушках стало их поровну. Сколько воробьев прилетели к первой кормушке. Надо составить уравнение и решить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-2=7 x=7+2 x=9 Ответ:x=9
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