Помогите решить. к первой кормушке прилетели х воробьев, ко второй 7,когда с первой улетели 2воробья, в обеих кормушках стало их поровну. Сколько воробьев прилетели к первой кормушке. Надо составить уравнение и решить

Математика

Помогите решить. к первой кормушке прилетели х воробьев, ко второй 7,когда с первой улетели 2воробья, в обеих кормушках стало их поровну. Сколько воробьев прилетели к первой кормушке. Надо составить уравнение и решить

Автор: Гость