Гость: Гость:

Один из самых крупных городов Австралии (попробуй Сидней, Канберра, Перт, Голд-Кост, Кэрнс, Брисбен, Аделаида или же Мельбрун.) пока что всё что могу тебе сказать по этому поводу, если что слушай на уроках.