Помогите решить кроссвордПо горизонтали: 1.Австралийское животное. 5. Один из самы?? крупных городов Австралии. 6. Животное, принесшее фермерам огромный ущерб. 10. Заросший сухой овраг или балка. 11. Яйцекладущее млекопитающее...
География
Помогите решить кроссвордПо горизонтали: 1.Австралийское животное. 5. Один из самы?? крупных городов Австралии. 6. Животное, принесшее фермерам огромный ущерб. 10. Заросший сухой овраг или балка. 11. Яйцекладущее млекопитающее.По вертикали: 1. Город на западном побережье Австралии. 2. Млекопитающее, эндемик Австралии. 3. Самая «популярная» птица в Австралии. 4. Австралийское название временного водотока. 5. Заросли вечнозеленых ксерофитных кустарников (эвкалипты, акации) на большей части Австралии. 7. Животное, экологической нишей которого является эвкалипт. 8. Город на побережье Австралии. 9. Маленькое озеро.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из самых крупных городов Австралии (попробуй Сидней, Канберра, Перт, Голд-Кост, Кэрнс, Брисбен, Аделаида или же Мельбрун.) пока что всё что могу тебе сказать по этому поводу, если что слушай на уроках.
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