Помогите решить кроссвордПо горизонтали: 1.Австралийское животное. 5. Один из самы?? крупных городов Австралии. 6. Животное, принесшее фермерам огромный ущерб. 10. Заросший сухой овраг или балка. 11. Яйцекла­дущее млекопитающее...

География
Помогите решить кроссвордПо горизонтали: 1.Австралийское животное. 5. Один из самы?? крупных городов Австралии. 6. Животное, принесшее фермерам огромный ущерб. 10. Заросший сухой овраг или балка. 11. Яйцекла­дущее млекопитающее.По вертикали: 1. Город на западном побережье Австралии. 2. Млекопитающее, эндемик Австралии. 3. Самая «популярная» птица в Австралии. 4. Ав­стралийское название временного водотока. 5. За­росли вечнозеленых ксерофитных кустарников (эв­калипты, акации) на большей части Австралии. 7. Животное, экологической нишей которого явля­ется эвкалипт. 8. Город на побережье Австралии. 9. Маленькое озеро.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Один из самых крупных городов Австралии (попробуй Сидней, Канберра, Перт, Голд-Кост, Кэрнс, Брисбен, Аделаида или же Мельбрун.) пока что всё что могу тебе сказать по этому поводу, если что слушай на уроках.
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