Помогите решить линейное уравнение 1)x-1+(x+2)=-4(-5-x)-5 2)-2x+1-3(x-4)=4(3-x)+4 3)-2x+1+5(x-2)=-4(3-x)+1 4)-5x-5+5(x-5)=-(-5-x)-4
Математика
Помогите решить линейное уравнение 1)x-1+(x+2)=-4(-5-x)-5 2)-2x+1-3(x-4)=4(3-x)+4 3)-2x+1+5(x-2)=-4(3-x)+1 4)-5x-5+5(x-5)=-(-5-x)-4
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