Помогите решить логарифмическое неравенство, желательно подробно :-)
Алгебра
Помогите решить логарифмическое неравенство, желательно подробно :-)
Ответ(ы):
Гость:
Log₂(x+1)-3*log₂(x+1)≥-2 ОДЗ: х+1>0 x>-1 -2*log₂(x+1)≥-2 I÷(-2) log₂(x+1)≤1 log₂(x+1)≤log₂2 x+1≤2 x≤1 Ответ: x∈(-1;1].
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