Помогите решить: Найдите двугранный угол ABCD тетраэдра ABCD, если углы DAB, DAC и ACB прямые, AC = СВ = 5, DB = 5√5. ( желательно с рисунком )

Геометрия

Помогите решить: Найдите двугранный угол ABCD тетраэдра ABCD, если углы DAB, DAC и ACB прямые, AC = СВ = 5, DB = 5√5. ( желательно с рисунком )

Автор: Гость