Помогите решить Найти среднее пройденое расстояние Анны ,если в 1 день она прошла 6 км 200 м ,во 2 и 3 дни -2 км 400 м ,в 4 день- на 700 м больше ,чем в третий, а в 5-ый 80 % от первого дня

Математика

Помогите решить Найти среднее пройденое расстояние Анны ,если в 1 день она прошла 6 км 200 м ,во 2 и 3 дни -2 км 400 м ,в 4 день- на 700 м больше ,чем в третий, а в 5-ый 80 % от первого дня

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