Помогите решить Найти среднее пройденое расстояние Анны ,если в 1 день она прошла 6 км 200 м ,во 2 и 3 дни -2 км 400 м ,в 4 день- на 700 м больше ,чем в третий, а в 5-ый 80 % от первого дня
Математика
Помогите решить Найти среднее пройденое расстояние Анны ,если в 1 день она прошла 6 км 200 м ,во 2 и 3 дни -2 км 400 м ,в 4 день- на 700 м больше ,чем в третий, а в 5-ый 80 % от первого дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 день пройдено 2400+700=3100 м. 5 день пройдено 0,8*6200=4960 м. Среднее пройденное за день расстояние равно (6200+2*2400+3100+4960)/5=3812 метра.Ответ: 3812 метра.
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