Помогите решить Напишите по действиям Задача:в мешке было 78 кг яблок.из него брали 10 дней по 3 кг яблок .Сколько кг яблок еще осталось в мешке ?

Математика

Помогите решить Напишите по действиям Задача:в мешке было 78 кг яблок.из него брали 10 дней по 3 кг яблок .Сколько кг яблок еще осталось в мешке ?

Автор: Гость