Помогите решить Напишите по действиям Задача:в мешке было 78 кг яблок.из него брали 10 дней по 3 кг яблок .Сколько кг яблок еще осталось в мешке ?
Математика
Помогите решить Напишите по действиям Задача:в мешке было 78 кг яблок.из него брали 10 дней по 3 кг яблок .Сколько кг яблок еще осталось в мешке ?
Ответ(ы):
Гость:
10/3=30кг. 78-30=48кг
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