ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ. Не получается решить 1.Первое слагаемое суммы увеличили на 40%, а второе слагаемое, которое в два раза больше первого, увеличили на 5%. На сколько процентов увеличилась сумма? 2. Два автомобиля, работая вмест...

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ. Не получается решить 1.Первое слагаемое суммы увеличили на 40%, а второе слагаемое, которое в два раза больше первого, увеличили на 5%. На сколько процентов увеличилась сумма? 2. Два автомобиля, работая вместе, могут перевезти некоторый груз за 12 часов. Работу начал первый автомобиль; до прибытия второго он перевёз 70% всего груза. Остальной груз перевёз второй автомобиль, причём весь груз был перевезён за 27 часов. Определите, за сколько часов смог бы перевезти весь груз второй автомобиль, работая один, если известно, что для перевозки всего груза ему требуется времени меньше, чем первому автомобилю. 3. Через вершину С треугольника АВС проведена прямая, которая пересекает сторону АВ в точке K так, что АK = 2 см, ВK = 14 см, АВС = АСK. Найдите площадь треугольника АKС, если известно, что KАС = 45.

Автор: Гость