ПОМОГИТЕ решить номер 5.70!!! Спасибо:*

Математика
ПОМОГИТЕ решить номер 5.70!!! Спасибо:*
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
пусть х-1часть,тогда первая сторона(а) =5х,вторая сторона(б) =6х Р=2(5х+6х) Р=22х 1.32=22х х= 0.06 S=аб S=0.06*5*00.6*6=0.108
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