Помогите решить номер 5 и 6
Математика
Помогите решить номер 5 и 6
Ответ(ы):
Гость:
По 25см будет 4 части 25*4=100(см) 1метр по 16 будет три части 16*3=48 (см) по 2 см соответственно одна часть 100+48+2=150 см=1метр 50см отрезали без обрезков а 6 номер не видно
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