Помогите решить номер 514 желательно , чтобы была фотка с решением ну или если что дробная черта это вот: / Заранее огромное спасибо!

Математика
Помогите решить номер 514 желательно , чтобы была фотка с решением ну или если что дробная черта это вот: / Заранее огромное спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На фотографии решение 514 а б) 1)4/5+1/6=24/30+5/30=29/30 2)23 2/3-15 5/9=23 6/9-15 5/9=8 1/9 3)29/30*8 1/9=29/30*73/9=116/15 4)116/15*45/58=6 5)6-1/2=5 1/2
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