Помогите решить номер 514 желательно , чтобы была фотка с решением ну или если что дробная черта это вот: / Заранее огромное спасибо!

Математика

Помогите решить номер 514 желательно , чтобы была фотка с решением ну или если что дробная черта это вот: / Заранее огромное спасибо!

Автор: Гость