Помогите решить!Нужен правильный ответ!)

Гость: Гость:

В третьем задании ответ второй. Так как это единственный пункт, где указаны два промежутка, а функция возрастает как раз в двух промежутках. Во втором задании нужно решить неравенство: подкоренное выражение >=0, так как это область определения данной функции. Решение неравенства расписывать? :)