Помогите решить!Нужен правильный ответ!)
Алгебра
Помогите решить!Нужен правильный ответ!)
Ответ(ы):
Гость:
В третьем задании ответ второй. Так как это единственный пункт, где указаны два промежутка, а функция возрастает как раз в двух промежутках. Во втором задании нужно решить неравенство: подкоренное выражение >=0, так как это область определения данной функции. Решение неравенства расписывать? :)
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