Помогите решить ответ должен быть раскрытым Стороны одного треугольника равны 3 см, 7 см и 6 см, а две стороны подобного ему треугольника равны 10,5 см и 4,5 см. Найдите длину третьей стороны:

Геометрия
Помогите решить ответ должен быть раскрытым Стороны одного треугольника равны 3 см, 7 см и 6 см, а две стороны подобного ему треугольника равны 10,5 см и 4,5 см. Найдите длину третьей стороны:
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Треугольники подобны, значит стороны пропорциональны.  10,5÷7=4,5÷3=х÷6=1,5 х=6×1,5=9 см Ответ: длина третьей стороны 9см
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