Помогите решить ответ должен быть раскрытым Стороны одного треугольника равны 3 см, 7 см и 6 см, а две стороны подобного ему треугольника равны 10,5 см и 4,5 см. Найдите длину третьей стороны:
Геометрия
Помогите решить ответ должен быть раскрытым Стороны одного треугольника равны 3 см, 7 см и 6 см, а две стороны подобного ему треугольника равны 10,5 см и 4,5 см. Найдите длину третьей стороны:
Ответ(ы):
Гость:
Треугольники подобны, значит стороны пропорциональны. 10,5÷7=4,5÷3=х÷6=1,5 х=6×1,5=9 см Ответ: длина третьей стороны 9см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
В каждый альбом можно поместить 40 фотографий. Витя сделал ещё 30 фотографий. Сможет ли он поместить все новые фотографии в три своих альбома?
Английский язык