Помогите решить))полными действиями Сравните дроби 1)2/5 и 5/11 2)3/8 и 2/7 3)4/15 и 2/5 4)7/18 и 4/9 5)5/8 и 19/24 6)516 и 9/40 7)5/72 и 1/12 8)8/21 и 11/35
Математика
Помогите решить))полными действиями Сравните дроби 1)2/5 и 5/11 2)3/8 и 2/7 3)4/15 и 2/5 4)7/18 и 4/9 5)5/8 и 19/24 6)516 и 9/40 7)5/72 и 1/12 8)8/21 и 11/35
Ответ(ы):
Гость:
2/5 < 5/11 3/8 > 2/7 4/15 < 2/5 7/18 < 4/9 5/8 < 19/24 5/16 > 9/40 5/72 < 1/12 8/21 < 11/35 Наверно, все правильно))
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