Помогите решить))полными действиями Сравните дроби 1)2/5 и 5/11 2)3/8 и 2/7 3)4/15 и 2/5 4)7/18 и 4/9 5)5/8 и 19/24 6)516 и 9/40 7)5/72 и 1/12 8)8/21 и 11/35

Математика

Помогите решить))полными действиями Сравните дроби 1)2/5 и 5/11 2)3/8 и 2/7 3)4/15 и 2/5 4)7/18 и 4/9 5)5/8 и 19/24 6)516 и 9/40 7)5/72 и 1/12 8)8/21 и 11/35

Автор: Гость