Помогите решить пожалуйста. 3. Как определить, сколько тысяч в каждом числе? 13489 м 6500 м 200000 м 63007 м • Вырази в метрах и километрах. 4. Сравни величины. 4 км 800 м и 4 км 50 км 250 м и 5 км 250 м 78 км 40 м и ...

Математика

Помогите решить пожалуйста. 3. Как определить, сколько тысяч в каждом числе? 13489 м 6500 м 200000 м 63007 м • Вырази в метрах и километрах. 4. Сравни величины. 4 км 800 м и 4 км 50 км 250 м и 5 км 250 м 78 км 40 м и 78 км 400 м 125 км и 1680 м 10 км и 100500 м 400 км и 46400 м 5. Вычисли. Вырази результат в километрах и метрах. 18 км 300 м + 6700 м 58460 м + 7 км 540 м 70 км - 356 м 21300 м - 8 км

Автор: Гость