Помогите решить пожалуйста. 3. Как определить, сколько тысяч в каждом числе? 13489 м 6500 м 200000 м 63007 м • Вырази в метрах и километрах. 4. Сравни величины. 4 км 800 м и 4 км 50 км 250 м и 5 км 250 м 78 км 40 м и ...
Математика
Помогите решить пожалуйста. 3. Как определить, сколько тысяч в каждом числе? 13489 м 6500 м 200000 м 63007 м • Вырази в метрах и километрах. 4. Сравни величины. 4 км 800 м и 4 км 50 км 250 м и 5 км 250 м 78 км 40 м и 78 км 400 м 125 км и 1680 м 10 км и 100500 м 400 км и 46400 м 5. Вычисли. Вырази результат в километрах и метрах. 18 км 300 м + 6700 м 58460 м + 7 км 540 м 70 км - 356 м 21300 м - 8 км
Ответ(ы):
Гость:
13489 = 13 тыс 6500 = 6000 тыс 200000 = 200 тыс 63007 = 63 тыс 4 км 800 и 4 км это 4800м >4000м 50 км 250 м и 5 км 250 м это 50250 м>5250 м 78 км 40 м и 78км 400 м это 78040м<78400м 125 км и 1680 м это 125000м>1680 м 10 км и 100500 м это 10000м<100500 м 400 км и 46400 м это 400000 м >46400 м 18 км 300 м +6700 м = 25 км 58460 м + 7км 540 м = 66 км 70 км - 356 м = 69 км 644 м 21300 м - 8 км = 13300 м = 13 км 300 м
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