Помогите решить пожалуйста! На 3 костюма пришивают столько же больших пуговиц, сколько маленьких на 2 таких костюма. Сколько маленьких пуговиц на одном костюме, если больших пуговиц на нем 6?
Математика
Помогите решить пожалуйста! На 3 костюма пришивают столько же больших пуговиц, сколько маленьких на 2 таких костюма. Сколько маленьких пуговиц на одном костюме, если больших пуговиц на нем 6?
Ответ(ы):
Гость:
1) 3*6=18 больших пуговиц на трех костюмах, и столько же маленьких пуговиц на двух костюмах. 2) 18/2=9 маленьких пуговиц на одном костюме.
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