Помогите решить пожалуйста! На 3 костюма пришивают столько же больших пуговиц, сколько маленьких на 2 таких костюма. Сколько маленьких пуговиц на одном костюме, если больших пуговиц на нем 6?

Математика

Помогите решить пожалуйста! На 3 костюма пришивают столько же больших пуговиц, сколько маленьких на 2 таких костюма. Сколько маленьких пуговиц на одном костюме, если больших пуговиц на нем 6?

Автор: Гость