Помогите решить пожалуйста Найдите углы треугольника, если известны два внешних угла 121 градус и 82 градуса
Геометрия
Помогите решить пожалуйста Найдите углы треугольника, если известны два внешних угла 121 градус и 82 градуса
Ответ(ы):
Гость:
Вот посмотри подходит ???
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