Помогите решить пожалуйста Найдите углы треугольника, если известны два внешних угла 121 градус и 82 градуса

Геометрия

Помогите решить пожалуйста Найдите углы треугольника, если известны два внешних угла 121 градус и 82 градуса

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