Помогите решить пожалуйста по гоеметрии 8 класс : диагонали ромба равны 16 см и 8 см. Найдите сторону ромба

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Т.к. диагонали ромба, пересекаясь, обазуют угол в 90 градусов и делятся пополам, то ром делится на 4 одинаковых прямоугольных треугольника. рассмотрим один из них. сторона ромба будет являться гипотенузой, тогда найдем ее по теореме пифагора: корень из (8*8+4*4)=4 корня из 5