Помогите решить пожалуйста))) Сейчас!! Какая вероятность того,что при 10 киданиях игральной кости 3 очка выпадет только 2 раза

Алгебра

Помогите решить пожалуйста))) Сейчас!! Какая вероятность того,что при 10 киданиях игральной кости 3 очка выпадет только 2 раза

Автор: Гость