Помогите решить пожалуйста))) Сейчас!! Какая вероятность того,что при 10 киданиях игральной кости 3 очка выпадет только 2 раза

Алгебра
Помогите решить пожалуйста))) Сейчас!! Какая вероятность того,что при 10 киданиях игральной кости 3 очка выпадет только 2 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 k 1 вот такая вероятность
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