Помогите решить пожалуйста. За 6 кг шоколадных конфет заплатили 54000 рублей. Скольк?? килограммов таких конфет можно купить на 99000

Математика

Помогите решить пожалуйста. За 6 кг шоколадных конфет заплатили 54000 рублей. Скольк?? килограммов таких конфет можно купить на 99000

Автор: Гость