Помогите решить пожалуйста. За 6 кг шоколадных конфет заплатили 54000 рублей. Скольк?? килограммов таких конфет можно купить на 99000

Математика
Помогите решить пожалуйста. За 6 кг шоколадных конфет заплатили 54000 рублей. Скольк?? килограммов таких конфет можно купить на 99000
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)54000:6=9000 - цена за один кг 2) 99000:9000=11 - количество кг купленных на данную сумму
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