Помогите решить пожалуйстаПереведите в десятичную дробь обыкновенную дробь: 4/3;7/9;16/15;5/11;19/12; 59/21; 45/7
Математика
Помогите решить пожалуйстаПереведите в десятичную дробь обыкновенную дробь: 4/3;7/9;16/15;5/11;19/12; 59/21; 45/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На калькуляторе раздели 4на 3, вот и получится ответы
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