Помогите решить!!! При сжигании 27,4г неизвестного металла в избытке воздуха получ??ли оксид металла(2), который полностью растворили в соляной кислоте. К полученному раствору прибавили избыток сульфата калия и получили 46,6г ...

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Me --> MeO --> MeCl2 --> MeSO4↓ В осадок выпадет именно сульфат металла, т. к. образующийся в последней реакции хлорид калия хорошо растворим в воде. Масса сульфат-анионов в осадке будет 93.2 - 54.8 = 38.4 г Обозначим молярную массу металла за х. Тогда 54.8 ----х г/моль 38.4 ----96 г/моль (-- это молярная масса сульфат-аниона) х = 137 г/моль Ответ: барий