Помогите решить пример по математике 4 класса, научись быстро вычислять в обратно?? направлении ?-17+9*9/2/6*9=45
Математика
Помогите решить пример по математике 4 класса, научись быстро вычислять в обратно?? направлении ?-17+9*9/2/6*9=45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45÷9×6×2÷9-9+17= решай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
Математика
В первой коробке 3 белых и 4 черных шара, во второй 5 белых и 2 черных. Из наудачу выбранной коробки случайным образом извлечен один шар. Какова ве...