Помогите решить пример по математике 4 класса, научись быстро вычислять в обратно?? направлении ?-17+9*9/2/6*9=45

Математика
Помогите решить пример по математике 4 класса, научись быстро вычислять в обратно?? направлении ?-17+9*9/2/6*9=45
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Гость:
45÷9×6×2÷9-9+17= решай
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