Помогите решить пример по математике f(x)=3x-1, g(x)=0.5x+4 при каких значениях х график функции f(x) и g(x)пересекаются П О М О Г И Т Е пОжАлУйСтО
Математика
Помогите решить пример по математике f(x)=3x-1, g(x)=0.5x+4 при каких значениях х график функции f(x) и g(x)пересекаются П О М О Г И Т Е пОжАлУйСтО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-1=0,5х+4 3х-0,5х=4+1 2,5х=5 х=5:2,5 х=2
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