Помогите решить пример по математике f(x)=3x-1, g(x)=0.5x+4 при каких значениях х график функции f(x) и g(x)пересекаются П О М О Г И Т Е пОжАлУйСтО

Математика

Помогите решить пример по математике f(x)=3x-1, g(x)=0.5x+4 при каких значениях х график функции f(x) и g(x)пересекаются П О М О Г И Т Е пОжАлУйСтО

Автор: Гость