Помогите решить пример с дробями,мой ответ не совпадает с учебником там будет 5/8 а у меня 0,625 итак :(1/12+1/13)2:(1/12-1/13)2*(1/10)3= ?

Математика

Помогите решить пример с дробями,мой ответ не совпадает с учебником там будет 5/8 а у меня 0,625 итак :(1/12+1/13)2:(1/12-1/13)2*(1/10)3= ?

Автор: Гость