Помогите решить пример с дробями,мой ответ не совпадает с учебником там будет 5/8 а у меня 0,625 итак :(1/12+1/13)2:(1/12-1/13)2*(1/10)3= ?
Математика
Помогите решить пример с дробями,мой ответ не совпадает с учебником там будет 5/8 а у меня 0,625 итак :(1/12+1/13)2:(1/12-1/13)2*(1/10)3= ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,625 это и есть 5/8
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