Помогите решить примеры: 1)5x+(11+7x)= 2)-(8c-4)+4= 3)(5-3b)+(3b-11)= 4)(5a-3b)-(2+5a-3b)= 5)(1-9y)-(22y-4)-5= 6)5b-(6b+a)-(a-6b)=
Математика
Помогите решить примеры: 1)5x+(11+7x)= 2)-(8c-4)+4= 3)(5-3b)+(3b-11)= 4)(5a-3b)-(2+5a-3b)= 5)(1-9y)-(22y-4)-5= 6)5b-(6b+a)-(a-6b)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) =5х+11+7х=12х+11 2) =-8с+4+4= 8-8с 3) =5-3b+3b-11= - 6 4) = 5a-3b-2-5a+3b= -2 5) = 1-9y-22y+4-5= -31 6) = 5b-6b-a-a+6b= 5b-2a
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