Помогите решить примеры на деление 1020÷5 2030÷5
Математика
Помогите решить примеры на деление 1020÷5 2030÷5
Ответ(ы):
Гость:
1020%5=204 2030%5=406
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