Помогите решить примеры с объяснениями. 700-348:4•6, 696-612:6:3, 900-(600-130•40):10, 800-250+140:5.2, 603:3, 308•3. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!

Математика
Помогите решить примеры с объяснениями. 700-348:4•6, 696-612:6:3, 900-(600-130•40):10, 800-250+140:5.2, 603:3, 308•3. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700-348:4*6=700-522=178         696-612:6:3=696-34=662 1) 348:4=87                                1) 612:6=102 2) 87*6=522                                2) 102:3=34 900-(600-130*40):10= 1) 130*40=5200 2) 600-5200=-4600 получилось отрицательное число. Проверьте еще раз условие!!! 800-250+140:5*2=550+56=606 1) 140:5=28 2) 28*2=56 603:3=201 308 Х  3 ____  924
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