Помогите решить про порцией очень прошу Студент получил свой первый гонорар в р??змере 700 рублей за выполненный перевод. Он решил на все полученные деньги купить букет тюльпанов для своей учительницы английского языка. Какое...

Алгебра
Помогите решить про порцией очень прошу Студент получил свой первый гонорар в р??змере 700 рублей за выполненный перевод. Он решил на все полученные деньги купить букет тюльпанов для своей учительницы английского языка. Какое наибольшее количество тюльпанов сможет купить студент, если удержанный у него налог на доходы составляет 13% гонорара, тюльпаны стоят 60 рублей за штуку и букет должен состоять из нечетного числа цветов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700/100%=x/13% x=(13*700)/100=91 700-91=609 -это деньги ,которые остались на покупку тюльпанов. 609/60=10,15 - это количество тюльпанов ,которые можно купить на 609 рублей , но т.к букет состоит из нечетного числа цветов, то будет ответ: 9.
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