Помогите решить Расстояние между двумя городами ровно 400 км,Определите расстоян??е между этими городами на карте,если маштаб картю равен: а,1:1000000 б,1/500000

Математика
Помогите решить Расстояние между двумя городами ровно 400 км,Определите расстоян??е между этими городами на карте,если маштаб картю равен: а,1:1000000 б,1/500000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 400км=400 000м=40 000 000 см 40 000 000:1 000 000=40 см - на карте б) 40 000 000:500 000=80 см - на карте
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