Помогите решить Расстояние между двумя городами ровно 400 км,Определите расстоян??е между этими городами на карте,если маштаб картю равен: а,1:1000000 б,1/500000
Математика
Помогите решить Расстояние между двумя городами ровно 400 км,Определите расстоян??е между этими городами на карте,если маштаб картю равен: а,1:1000000 б,1/500000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 400км=400 000м=40 000 000 см 40 000 000:1 000 000=40 см - на карте б) 40 000 000:500 000=80 см - на карте
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вертолет летит со скоростью 350км/ч. На сколько меньше км. он прилетит за 4 ч. ,если его скорость уменьшиться на 50 км/ч?
Литература