Помогите решить Расстояние между двумя городами ровно 400 км,Определите расстоян??е между этими городами на карте,если маштаб картю равен: а,1:1000000 б,1/500000

Математика

Помогите решить Расстояние между двумя городами ровно 400 км,Определите расстоян??е между этими городами на карте,если маштаб картю равен: а,1:1000000 б,1/500000

Автор: Гость