Помогите решить. У Акылбека есть 83592 причин для отпуска, каждый день он использует 528 причин,что бы получить один день отдыха, через сколько дней у него закончатся причины для отпуска?
Математика
Помогите решить. У Акылбека есть 83592 причин для отпуска, каждый день он использует 528 причин,что бы получить один день отдыха, через сколько дней у него закончатся причины для отпуска?
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