Помогите решить. У Акылбека есть 83592 причин для отпуска, каждый день он использует 528 причин,что бы получить один день отдыха, через сколько дней у него закончатся причины для отпуска?

Математика

Помогите решить. У Акылбека есть 83592 причин для отпуска, каждый день он использует 528 причин,что бы получить один день отдыха, через сколько дней у него закончатся причины для отпуска?

Автор: Гость