Помогите решить, умоляю... Нужно полное решение задачи Для гидролиза 34,4 г сахароз?? использовали 10 г воды. Найдите массу полученной фруктозы.

Гость: Гость:

Дано: m(C12H22O11) = 34,4 г m(H2O) = 10 г m(C6H12O6) - ? M(C12H22O11) = 342 г/моль ∨(С12Н22О11) = 34,4 г/342 г/моль = 0,100585 моль М(Н2О) = 18 г/моль ∨(Н2О) = 10 г/18 г/моль = 0,5555556 моль М(С6Н12О6) = 180 г/моль Составляем уравнение реакции гидролиза сахарозы. В результате гидролиза сахарозы образуется фруктоза и глюкоза с одинаковой молекулярной формулой, но разным строением: С12Н22О11 + Н2О = С6Н12О6 + С6Н12О6 Из уравнения реакции и проведенных расчетов следует, что сахароза взята в избытке, расчеты проводим по воде: ∨(Н2О) = ∨(С6Н12О6) = 0,5555556 моль m(C6H12O6) = ∨(C6H12O6)×M(C6H12O6) m(C6H12O6) = 0,5555556 моль×180 г/моль = 100 г Ответ: 100 г