Помогите решить уравнение 1) Произведение неизвестного числа и 60 равно сумме чисел 6 907 и 43 493 2) Частное 40 450 и неизвестного числа равно разности чисел 7 621 и 7 571
Математика
Помогите решить уравнение 1) Произведение неизвестного числа и 60 равно сумме чисел 6 907 и 43 493 2) Частное 40 450 и неизвестного числа равно разности чисел 7 621 и 7 571
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x*60=6907+43493 x*60=50400 x=50400:60 x=840 -------------------------------------- 840*60=6907+43493 50400=50400 Ответ: x=840 2) 40450:x=7621-7571 40450:x=50 x=40450:50 x=809 -------------------------------- 40450:809=7621-7571 50=50 Ответ: x=809
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