Помогите решить уравнение 1) Произведение неизвестного числа и 60 равно сумме чисел 6 907 и 43 493 2) Частное 40 450 и неизвестного числа равно разности чисел 7 621 и 7 571

Математика

Помогите решить уравнение 1) Произведение неизвестного числа и 60 равно сумме чисел 6 907 и 43 493 2) Частное 40 450 и неизвестного числа равно разности чисел 7 621 и 7 571

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