Помогите решить уравнение 3x+1 делённое на 4 дробью + x=23.

Алгебра
Помогите решить уравнение 3x+1 делённое на 4 дробью + x=23.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Для того, чтобы избавиться от дроби умножь уравнение на 4. Получается: 3х+1+4х=92 7х=91 х=13
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