Помогите решить уравнение х² +8х -9=0
Алгебра
Помогите решить уравнение х² +8х -9=0
Ответ(ы):
Гость:
D=b^2+4ac=64+4*9=100 x1=1 x2=-9
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