Помогите решить уравнения! 1)4х+2х-7=5 2) 8=3х-х 3) 7х+2=3х-10 4) 12+3(х+1)=0
Математика
Помогите решить уравнения! 1)4х+2х-7=5 2) 8=3х-х 3) 7х+2=3х-10 4) 12+3(х+1)=0
Ответ(ы):
Гость:
1) 6х=12 х=2 2)-2х=-8 х=4 3)4х=-12 х=3 4)12+3х+3=0 3х=-15 х=-5
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