Помогите решить уравнения 1) 6m+m-35=21 2) 17n+14n-145=139 3) 5n+9n+32=200 4) (x+57) : 7 = 12 5) (161 - y) : 16 = 9 6) 112 : (17 + x) = 4
Математика
Помогите решить уравнения 1) 6m+m-35=21 2) 17n+14n-145=139 3) 5n+9n+32=200 4) (x+57) : 7 = 12 5) (161 - y) : 16 = 9 6) 112 : (17 + x) = 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6m+m-35=21 7m-35=21 7m=56 m=8 2) 17n+14n-145=139 31n-145=139 31n=284 n=284/31 = 9 5/31 3) 5n+9n+32=200 14n+32=200 14n=168 n=12 4) (x+57):7=12 x+57=84 x=27 5) (161-y):16=9 161-y=144 y=17 6)112:(17+x)=4 17+x=28 x=11
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