Помогите решить уравнения: 3х+7=0; 13-100х=0; 7х-4=х=16; 13-5х=8-2х; 4у+15=6у+17; 5х+(3х-7)=9; 3у-(5-у)=11; (7х+1)-(6х+3)=5; (8х+11)-13=9х-5.
Алгебра
Помогите решить уравнения: 3х+7=0; 13-100х=0; 7х-4=х=16; 13-5х=8-2х; 4у+15=6у+17; 5х+(3х-7)=9; 3у-(5-у)=11; (7х+1)-(6х+3)=5; (8х+11)-13=9х-5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+7=0 3x=0-7 3x=-7:3 x=-2 1/3 13-100x=0 -100x=0-13 -100x=-13:(-100) x=0,13 13-5x=8-2x -5x+2x=8-13 -3x=-5:(-3) x=1 2/3 4y+15=6y+17 4y-6y=17-15 -2y=2:(-2) x=-1 5x+(3x-7)=9 5x+3x-7=9 8x=9+7 8x=16:8 x=2 3y-(5-y)=11 3y-5+y=11 4y=11+5 4y=16:4 x=4 (7x+1)-(6x+3)=5 7x+1-6x-3=5 x=5+2 x=7 (8x+11)-13=9x-5 8x-9x=-5-11+13 -x=-3:(-1) x=3
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