Помогите решить: Ускорение свободного падения на поверхности планеты в четыре ра??а больше, чем на поверхности Земли. Чему равно отношение радиуса этой планеты к радиусу Земли, если масса планеты в 16 раз больше массы Земли?
Физика
Помогите решить: Ускорение свободного падения на поверхности планеты в четыре ра??а больше, чем на поверхности Земли. Чему равно отношение радиуса этой планеты к радиусу Земли, если масса планеты в 16 раз больше массы Земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспользуемся соотношением g=G*M/R^2 4g=G*16*M/R1^2 R1^2=4R^2 R1=2R
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