Помогите решить: Ускорение свободного падения на поверхности планеты в четыре ра??а больше, чем на поверхности Земли. Чему равно отношение радиуса этой планеты к радиусу Земли, если масса планеты в 16 раз больше массы Земли?

Физика

Помогите решить: Ускорение свободного падения на поверхности планеты в четыре ра??а больше, чем на поверхности Земли. Чему равно отношение радиуса этой планеты к радиусу Земли, если масса планеты в 16 раз больше массы Земли?

Автор: Гость