Помогите решить!! В магазин привезли 112,2 кг рыбы. В первый день продали 3/17 кг. Во второй день продали 1/3 всей рыбы. Сколько кг рыбы осталось?

Математика

Помогите решить!! В магазин привезли 112,2 кг рыбы. В первый день продали 3/17 кг. Во второй день продали 1/3 всей рыбы. Сколько кг рыбы осталось?

Автор: Гость