Помогите решить!! В магазин привезли 112,2 кг рыбы. В первый день продали 3/17 кг. Во второй день продали 1/3 всей рыбы. Сколько кг рыбы осталось?
Математика
Помогите решить!! В магазин привезли 112,2 кг рыбы. В первый день продали 3/17 кг. Во второй день продали 1/3 всей рыбы. Сколько кг рыбы осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/17=112,2/17*3=19,8 кг - продали в первый день 1/3=112,2/3*1=37,4 кг - продали во второй 112,2-19,8-37,4=55 кг рыбы осталось
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