Помогите решить задача:в библиотеке 12000 книг 3\10 на английском 3 сороковых на немецком 1 5 на русском сколько книг на эстонском языке
Математика
Помогите решить задача:в библиотеке 12000 книг 3\10 на английском 3 сороковых на немецком 1 5 на русском сколько книг на эстонском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12000:3/10=4600 12000:3/40=900 4600+900+15=5515 12000-5515=6485
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