Помогите решить задача:в библиотеке 12000 книг 3\10 на английском 3 сороковых на немецком 1 5 на русском сколько книг на эстонском языке

Математика

Помогите решить задача:в библиотеке 12000 книг 3\10 на английском 3 сороковых на немецком 1 5 на русском сколько книг на эстонском языке

Автор: Гость