Помогите решить задачи!!! № 1. Найти эмпирическую формулу оксида марганца МnхОу содержащего 63,2% марганца. 2)Найти эмпирическую формулу вещества, содержащего 43,4% натрия, 11,3% углерода и 45,3% кислорода. 3)Аскорбиновая ки...

Химия

Помогите решить задачи!!! № 1. Найти эмпирическую формулу оксида марганца МnхОу содержащего 63,2% марганца. 2)Найти эмпирическую формулу вещества, содержащего 43,4% натрия, 11,3% углерода и 45,3% кислорода. 3)Аскорбиновая кислота (витамин С) имеет молекулярную массу 176 и содержит 40,91% углерода, 4,55% водорода и 54,54% кислорода. Найдите молекулярную формулу этой кислоты. 4)Что показывает массовая доля? Выберите один ответ: a. массу элемента b. долю элемента в общей массе соединения c. долю элемента 5)Найти молекулярную формулу газообразного вещества, содержащего 93,75% углерода и 6,25% водорода, если плотность этого вещества по воздуху равна 4,41. Заранее спасибо!!!!

Автор: Гость