Помогите решить задачи!!! № 1. Найти эмпирическую формулу оксида марганца МnхОу содержащего 63,2% марганца. 2)Найти эмпирическую формулу вещества, содержащего 43,4% натрия, 11,3% углерода и 45,3% кислорода. 3)Аскорбиновая ки...

Химия
Помогите решить задачи!!! № 1. Найти эмпирическую формулу оксида марганца МnхОу содержащего 63,2% марганца. 2)Найти эмпирическую формулу вещества, содержащего 43,4% натрия, 11,3% углерода и 45,3% кислорода. 3)Аскорбиновая кислота (витамин С) имеет молекулярную массу 176 и содержит 40,91% углерода, 4,55% водорода и 54,54% кислорода. Найдите молекулярную формулу этой кислоты. 4)Что показывает массовая доля? Выберите один ответ: a. массу элемента b. долю элемента в общей массе соединения c. долю элемента 5)Найти молекулярную формулу газообразного вещества, содержащего 93,75% углерода и 6,25% водорода, если плотность этого вещества по воздуху равна 4,41. Заранее спасибо!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4b - долю элемента в общей массе соединения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Столица Монголии по английски
Ответить
Математика
Найдите периметр прямоугольника площадь которого равна 36 см2 ,а одна из его сторон 9 см .Ответ записать без едениц измерения
Ответить
Информатика
Характеристика оцифрованного звука Что такое глубина кодирования (i)
Ответить
Геометрия
ABC = 130°, DBE= 140°. Найдите DBC
Ответить
Русский язык
Спишите предложение разобрав их по членам предложение
Ответить