Помогите решить задачи , пожалуйста, буду очень благодарна!) Заранее спасибо! И если можно развёрнутые ответы)
Геометрия
Помогите решить задачи , пожалуйста, буду очень благодарна!) Заранее спасибо! И если можно развёрнутые ответы)
Ответ(ы):
Гость:
Советую в следующий раз давать больше балов... Ото за 5 задач всего 5 баллов... Маловато будет:)
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