Помогите решить задачи , пожалуйста, буду очень благодарна!) Заранее спасибо! И если можно развёрнутые ответы)

Геометрия

Помогите решить задачи , пожалуйста, буду очень благодарна!) Заранее спасибо! И если можно развёрнутые ответы)

Автор: Гость