Помогите решить задачи : Решите задачи арифметических методами затем уравнениями : 1. Возраст мамы на три года больше, чем утроенный возраст Влада. Сколько сыну лет, если маме 36 ? 2. Маша купила 6 черных ручек и 8 ручек синих ...
Математика
Помогите решить задачи : Решите задачи арифметических методами затем уравнениями : 1. Возраст мамы на три года больше, чем утроенный возраст Влада. Сколько сыну лет, если маме 36 ? 2. Маша купила 6 черных ручек и 8 ручек синих по одинаковой цене .Найдите цену ручек зная что девочка оплатила покупку купюрой в 100 леев и получила здачу 16 леев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х возраст Влада, тогда 36-3=3Х 33=3Х Х=11. 11 лет Владу Пусть Х-цена ручки, тогда 100-16=8Х+6Х 84=14Х Х=6. 6 леев стоит одна ручка
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