Помогите решить задачи : Решите задачи арифметических методами затем уравнениями : 1. Возраст мамы на три года больше, чем утроенный возраст Влада. Сколько сыну лет, если маме 36 ? 2. Маша купила 6 черных ручек и 8 ручек синих ...

Математика

Помогите решить задачи : Решите задачи арифметических методами затем уравнениями : 1. Возраст мамы на три года больше, чем утроенный возраст Влада. Сколько сыну лет, если маме 36 ? 2. Маша купила 6 черных ручек и 8 ручек синих по одинаковой цене .Найдите цену ручек зная что девочка оплатила покупку купюрой в 100 леев и получила здачу 16 леев.

Автор: Гость