Помогите решить задачки!!!!!!! Задание 1. Вкладчик разместил в банке 15 000 руб. Банк ??ыплачивает простые проценты в размере 20% годовых. Сколько лет потребуется вкладчику для того, чтобы его вклад достиг 41 160 руб.? Зада...

Экономика

Помогите решить задачки!!!!!!! Задание 1. Вкладчик разместил в банке 15 000 руб. Банк ??ыплачивает простые проценты в размере 20% годовых. Сколько лет потребуется вкладчику для того, чтобы его вклад достиг 41 160 руб.? Задание 2. Наращенная сумма равна 6000 у.е., период начисления – полгода, простая процентная ставка равна 15% годовых. Определите первоначальную сумму инвестиций. Задание 3. Определите срок окупаемости, если известно, что для реализации инвестиционного проекта необходимо 400 млн. руб., а прогнозируемый годовой чистый денежный поток равен 50 млн. руб. Задание 4. Имеются следующие данные: Показатель Годы и денежные потоки 0 1 2 3 4 Инвестиции, у.е. -7000 Выручка от реализации, у.е. +5000 +6000 +8000 +10000 Амортизация (в % от инвестиционных затрат), начисляется линейным методом 12 12 12 12 Текущие расходы, у.е. 1000 1100 1500 1800 Прибыль до налогообложения, у.е. Определите срок окупаемости инвестиционного проекта и простую норму прибыли. Задание 5. Проанализируйте инвестиционный проект со следующими показателями: Период 0 1 2 3 4 5 Денежный поток, у.е. -220 +90 +88 +77 +66 +99 Критерии анализа: - чистая приведенная стоимость - срок окупаемости - дисконтированный срок окупаемости - индекс рентабельности Ставка дисконта равна ставке рефинансирования ЦБ РФ. Задание 6. Денежные потоки по инвестиционному проекту являются следующими: Период 0 1 2 Денежный поток, у.е. -546 +296,751 +322,568337 Определите внутреннюю ставку доходности и оцените эффективность инвестиционного проекта.

Автор: Гость