Помогите решить задачки!!!!!!! Задание 1. Вкладчик разместил в банке 15 000 руб. Банк ??ыплачивает простые проценты в размере 20% годовых. Сколько лет потребуется вкладчику для того, чтобы его вклад достиг 41 160 руб.? Зада...

Экономика
Помогите решить задачки!!!!!!! Задание 1. Вкладчик разместил в банке 15 000 руб. Банк ??ыплачивает простые проценты в размере 20% годовых. Сколько лет потребуется вкладчику для того, чтобы его вклад достиг 41 160 руб.? Задание 2. Наращенная сумма равна 6000 у.е., период начисления – полгода, простая процентная ставка равна 15% годовых. Определите первоначальную сумму инвестиций. Задание 3. Определите срок окупаемости, если известно, что для реализации инвестиционного проекта необходимо 400 млн. руб., а прогнозируемый годовой чистый денежный поток равен 50 млн. руб. Задание 4. Имеются следующие данные: Показатель Годы и денежные потоки 0 1 2 3 4 Инвестиции, у.е. -7000 Выручка от реализации, у.е. +5000 +6000 +8000 +10000 Амортизация (в % от инвестиционных затрат), начисляется линейным методом 12 12 12 12 Текущие расходы, у.е. 1000 1100 1500 1800 Прибыль до налогообложения, у.е. Определите срок окупаемости инвестиционного проекта и простую норму прибыли. Задание 5. Проанализируйте инвестиционный проект со следующими показателями: Период 0 1 2 3 4 5 Денежный поток, у.е. -220 +90 +88 +77 +66 +99 Критерии анализа: - чистая приведенная стоимость - срок окупаемости - дисконтированный срок окупаемости - индекс рентабельности Ставка дисконта равна ставке рефинансирования ЦБ РФ. Задание 6. Денежные потоки по инвестиционному проекту являются следующими: Период 0 1 2 Денежный поток, у.е. -546 +296,751 +322,568337 Определите внутреннюю ставку доходности и оцените эффективность инвестиционного проекта.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15000:20% 2)6000:15%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Перечислите космические тела, входящие в состав солнечной системы?
Ответить
Обществознание
Помогите написать эссе по тему "Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддержал другого"(Сенека). по пунктам, перечисленным...
Ответить
Українська література
Як змінюється ритм та інтонація при читанні твору Заповіт
Ответить
Математика
Бросают три дротика в мишень.очки набранные за три броска,складываются,промах оценивается в 0 очков.Какой итоговый показыватель представленный в от...
Ответить
Математика
Помогите плиз585 плиз
Ответить