Помогите решить задачку срочняком ;3 От причала вниз по реке отплыл плот.Ниже по течению реки на расстояние 17 км от первого причала находится второй причал. От него навстречу плоту через 2/3 ( дробь) ч. поле отплытия плота от...

Математика

Помогите решить задачку срочняком ;3 От причала вниз по реке отплыл плот.Ниже по течению реки на расстояние 17 км от первого причала находится второй причал. От него навстречу плоту через 2/3 ( дробь) ч. поле отплытия плота отправляется теплоход. Собственная скорость теплохода равна 25 км/ч, а скорость течения реки равна 3 км/ч. Через какое время после своего отплатия плот встретится с теплоходом?

Автор: Гость