Помогите решить задачку срочняком ;3 От причала вниз по реке отплыл плот.Ниже по течению реки на расстояние 17 км от первого причала находится второй причал. От него навстречу плоту через 2/3 ( дробь) ч. поле отплытия плота от...
Математика
Помогите решить задачку срочняком ;3 От причала вниз по реке отплыл плот.Ниже по течению реки на расстояние 17 км от первого причала находится второй причал. От него навстречу плоту через 2/3 ( дробь) ч. поле отплытия плота отправляется теплоход. Собственная скорость теплохода равна 25 км/ч, а скорость течения реки равна 3 км/ч. Через какое время после своего отплатия плот встретится с теплоходом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Плот плыл по течению реки со скоростью 3км/час За 2/3 часа плот проплыл расстояние: 3км/час*2/3час=2км Расстояние между плотом и теплоходом сократилось на 2км и составило: 17км-2км=15км Скорость теплохода против течения равна: 25км/час-3км/час=22км/час Скорость сближения плота и теплохода равна: 3км/час+22км/час=25км/час Плот встретится с теплоходом через: 15км : 25км/час=0,6 часа Ответ: Плот встретится с теплоходом через 0,6 часа
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