Помогите решить Задачку.)В Корзине-27Сыроежек. Что в 3 Раза Больше,чем Лисичек. Ск??лько Лисичек в корзине

Математика

Помогите решить Задачку.)В Корзине-27Сыроежек. Что в 3 Раза Больше,чем Лисичек. Ск??лько Лисичек в корзине

Автор: Гость