Помогите решить задачку. В корзине лежало 9 яблок и 27 груш. Во сколько раз больше было груш, чем яблок?

Математика
Помогите решить задачку. В корзине лежало 9 яблок и 27 груш. Во сколько раз больше было груш, чем яблок?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27:9=в 3 раза больше груш, чем яблок.Ответ: в 3 раза.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Записать загадку об одном из героев сказки Сутеева кто лучше
Ответить
Литература
Придумать счастливый конец сказки про рыбака и рыбку.
Ответить
Английский язык
Помогите написать 10 предложений с глаголом to be пожалуйста
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение-описание о любом предмете который вам нравится (игрушка компь??тер спортивны инвентарь музыкальный инструмент и т.п.).
Ответить
Русский язык
Составьте 4 предложения на ему спорт используя однозначные и много значные слова
Ответить