Помогите решить задачку. В корзине лежало 9 яблок и 27 груш. Во сколько раз больше было груш, чем яблок?
Математика
Помогите решить задачку. В корзине лежало 9 яблок и 27 груш. Во сколько раз больше было груш, чем яблок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27:9=в 3 раза больше груш, чем яблок.Ответ: в 3 раза.
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