Помогите решить задачку. В корзине лежало 9 яблок и 27 груш. Во сколько раз больше было груш, чем яблок?

Математика

Помогите решить задачку. В корзине лежало 9 яблок и 27 груш. Во сколько раз больше было груш, чем яблок?

Автор: Гость