Помогите решить задачку.В машину могут сесть 5 человек.сколько надо таких машин,чтобы разместить 35 чел? 45 чел? 20 чел? 80 чел? 65 чел.
Математика
Помогите решить задачку.В машину могут сесть 5 человек.сколько надо таких машин,чтобы разместить 35 чел? 45 чел? 20 чел? 80 чел? 65 чел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7 машин на 35 чел 2)9 машин на 45 чел 3)4 машины на 20 чел 5)16 машин на 80 чел 6)13 машин на 65 чел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
В цветочном магазине стоят вызы с цветами: в 10 вазах по 15 роз и в 30 вазах по 20 гвоздик. Каких цветов больше и на сколько?