Помогите решить задачку.В машину могут сесть 5 человек.сколько надо таких машин,чтобы разместить 35 чел? 45 чел? 20 чел? 80 чел? 65 чел.

Математика
Помогите решить задачку.В машину могут сесть 5 человек.сколько надо таких машин,чтобы разместить 35 чел? 45 чел? 20 чел? 80 чел? 65 чел.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7 машин на 35 чел 2)9 машин на 45 чел 3)4 машины на 20 чел 5)16 машин на 80 чел 6)13 машин на 65 чел
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